إيران.. تنصيب بزشكيان في 30 يوليو الجاري

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ستكون يوم الثلاثاء الموافق 30 من يوليو/ تموز الجاري.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، إن "المراسم ستجري بعد تنفيذ أمر الرئيس من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي وبحضور رئيس المحكمة العليا، وأعضاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية وغيره من المسؤولين الوطنيين والعسكريين وفق المادة 121 من الدستور".

وقال مسؤول مقرب من مسعود بزشكيان إن طهران ستوجه دعوات لمسؤولين من دول مختلفة لحضور حفل التنصيب.

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في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف عدم استعداده لقبول منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن أغلبية الطاقم الوزاري سيدخلون التشكيل الحكومي للمرة الأولى وأعمارهم أقل من 50 عامًا.