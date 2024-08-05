قتل 56 شخصا على الأقل الاثنين في أعمال عنف جديدة في عاصمة بنغلاديش، بعدما اقتحم المتظاهرون مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت في مروحية، وفق ما أفادت "فرانس برس".

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن باكشو ميا مفتش الشرطة في مستشفى دكا قوله: "لدينا عشرون جثة"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وتحدث شهود وشرطيون آخرون عن وقوع مواجهات بين مجموعات متنافسة.

وفرّت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من بلادها، اليوم الاثنين، لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاماً بعد أكثر من شهر على تظاهرات أوقعت مئات القتلى، فيما أعلن الجيش أنه يعمل على تشكيل حكومة انتقالية.

وسعت حسينة منذ أوائل تموز/يوليو لإخماد تظاهرات واسعة منددة بحكومتها، لكنها فرّت غداة يوم سجل أكبر عدد من الضحايا مع مقتل نحو 100 شخص.

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وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، في خطاب على التلفزيون الحكومي، الاثنين، أن حسينة استقالت، مؤكداً أن الجيش سيشكل حكومة انتقالية بعد اجتماع مع الرئيس.

وقال إن "البلد عانى كثيراً والاقتصاد تضرر، وإن عددا كبيرا من الناس قتلوا، حان الوقت لوقف العنف... آمل بعد خطابي أن يتحسن الوضع".