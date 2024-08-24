قال حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف اليوم السبت إن روسيا أعلنت حالة الطوارئ في جزء من المنطقة المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بعد هجوم بالطائرات المسيرة الليلة الماضية.

وأوضح جوسيف في منشور على "تيليغرام" أن القوات الروسية اعترضت 5 طائرات مسيرة، وأن تساقط حطامها أدى إلى اندلاع نيران تسببت في انفجار مواد ناسفة.

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وأضاف أن الهجوم لم يلحق أي أضرار بمباني المدنيين، ولكنه دفع السلطات إلى فرض إجراءات الطوارئ في 3 تجمعات سكنية في أستراجوجسكي وإجلاء 200 شخص.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة قبل الماضية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك.