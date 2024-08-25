دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، أوكرانيا إلى عدم المساس بالكنائس، إثر قيام كييف بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، معرباً عن قلقه إزاء حرية الديانة في البلاد التي تشهد حرباً مع روسيا.

وقال البابا فرنسيس عند انتهاء ما تسمى "صلاة التبشير الملائكي" الأسبوعية: "أتابع بألم أخبار المعارك في أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وبعد التفكير في القوانين التي اعتمدت في أوكرانيا أخيراً، أخشى على حرية هؤلاء الذين يصلون".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وقّع، السبت، على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بموسكو، في قرار نددت به روسيا واعتبرته "اضطهاداً".

وأضاف البابا: "فلندع هؤلاء الذين يريدون الصلاة في ما يعتبرونه كنيستهم أن يصلوا. من فضلكم، لا تلغوا كنيسة مسيحية بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب عدم المساس بالكنائس".

وانفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسمياً عن بطريركية موسكو في عام 2022، عقب الهجوم الروسي على البلاد، لكنّ المسؤولين الأوكرانيين كثيراً ما يتهمون رجال الدين فيها بالبقاء موالين لروسيا.