نفت إيران مساء الجمعة، تقارير عن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ووصفت ما ذكرته شركة "مايكروسوفت" بهذا الشأن بأنه "حرب نفسية".

جاء ذلك في بيان للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، رداً على سؤال حول تقرير لشركة "مايكروسوفت" اتهم طهران بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية عبر هجمات سيبرانية.

وقالت البعثة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إنه "لطالما كانت إيران ضحية لعمليات هجومية سيبرانية متفرقة ضد بناها التحتية ومراكز الخدمات العامة والصناعات في البلاد".

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وأكد البيان أن "القوة السيبرانية الإيرانية، هي دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها".

وتابع: "إن موضوع الانتخابات الأمريكية هو شأن داخلي لهذه البلاد، وإيران لا تتدخل فيها".

ونفت البعثة الإيرانية تقارير أخرى حول نيتها "التأثير سلباً على الحملات الانتخابية لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري".

وأوضحت البعثة: "ليس لإيران أي هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، إن جزءاً كبيراً من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية في أمريكا"، وفق "إرنا".