"العطلات الباذخة".. فواتير رحلات نتنياهو تثير انتقادات

أثارت زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الخارج والتي رافقته خلالها زوجته سارة، موجة من الانتقادات الحادة في الداخل الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تم الكشف عن تكاليف رحلات نتنياهو إلى الخارج، حيث بلغ حجم الإنفاق على الطيران والإقامة في نيويورك أكثر من 3 ملايين دولار، فيما قدرت تكلفة عطلة نهاية الأسبوع لرئيس الوزراء الإسرائيلي في لندن بنحو 839 ألف دولار.

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وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة في العام الماضي ببضع زيارات إلى الخارج، بعضها شمل قضاء عطلات نهاية الأسبوع؛ ما أثار الكثير من الانتقادات في إسرائيل، حيث أُعلن عن تكاليف رحلات نتنياهو الجوية خلال عام 2023، وكذلك تكاليف رحلات رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت، ويائير لابيد، خلال عامي 2021 و2022 على التوالي.

وزار نتنياهو وزوجته نيويورك وسان فرانسيسكو في 18 أيلول/ سبتمبر 2023، والتي تضمنت من بين أمور أخرى، إلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقضاء عطلة نهاية أسبوع هُناك، ثم عادا إلى إسرائيل بعد نحو أسبوع في 24 أيلول/ سبتمبر.

وبحسب الصحيفة، بلغت تكلفة الزيارة إلى نيويورك نحو 3.349.489 دولارًا، حيث بلغت تكلفة الجناح الذي أقام فيه الزوجان في فندق ريجنسي نحو 4000 دولار في اليوم.

كما نُشر أيضًا تكلفة زيارة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت، ويائير لابيد، إلى نيويورك في السنوات التي سبقت زيارة نتنياهو، حيث بلغت تكلفة زيارة بينيت نحو 1,652,000 دولار لمدة ثلاثة أيام، أي 550,666 دولارًا لليوم الواحد، فيما بلغت تكلفة زيارة لابيد 1,700,850 دولارًا لمدة خمسة أيام، أي 340,170 دولارًا لليوم الواحد.

30 فردًا من الحاشية

وتظهر البيانات، أن عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها نتنياهو وزوجته في باريس في شباط/ فبراير 2023 كلفت ما لا يقل عن 1,010,000 دولار لمدة ثلاثة أيام، حيث بلغت تكلفة الجناح الذي أقام فيه 4000 دولار في اليوم، كما رافق نتنياهو وزوجته 30 فردًا من الحاشية في باريس، وكان متوسط ​​تكلفة الغرفة القياسية لأحد أفراد الحاشية 1145 دولارًا.

وفي شهر آذار/ مارس، أمضى نتنياهو وزوجته أربعة أيام في لندن، لقضاء عطلة نهاية أسبوع بلغت تكلفتها الإجمالية 839.500 دولار.

وهُناك زيارة أخرى قام بها الاثنين في روما خلال شهر آذار/ مارس، حيث بقي نتنياهو وزوجته لمدة ثلاثة أيام فقط، وقدرت التكلفة بنصف مليون دولار، حيث بلغت تكلفة الجناح الفندق وحده 5041 دولارًا في اليوم.

كما زار الاثنان برلين في الفترة من 15 إلى 17 مارس، وبلغت تكلفة الزيارة 302 ألف دولار، فيما أقام الاثنان في قبرص لمدة يومين تقريبًا، وبلغت تكلفة الزيارة 274.127 دولارًا؛ ما أثار موجة عارمة من الانتقادات الحادة في الداخل الإسرائيلي.