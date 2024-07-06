من هي فيكتوريا ستارمر زوجة رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟

بعد فوز ساحق لحزب العمال، خطت السيدة فيكتوريا ستارمر خطواتها الأولى في الشارع كزوجة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، بعد ظهر أمس الجمعة.

السيدة ستارمر، زوجة أول رئيس وزراء بريطاني يتم انتخابه من حزب العمال بعد 14 عاما من سيطرة حزب المحافظين على هذا المنصب، فمن هي؟

فيكتوريا ستارمر من مواليد 1973، هي محامية بريطانية تعمل في الخدمة الصحية الوطنية، وتحديداً في مجال الصحة المهنية.

ولدت فيكتوريا ألكسندر ستارمر في لندن عام 1973، ونشأت في جوسيب أوك، شمال غرب لندن.

والدها "برنارد" محاضر في الاقتصاد، وهو يهودي ملتزم ولد في هاكني عام 1929 لعائلة يهودية بولندية هاجرت إلى المملكة المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، ووالدتها "باربرا" طبيبة مجتمع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتوفيت عام 2020، تحولت إلى اليهودية عند الزواج، ولدى ستارمر أخت أكبر منها اسمها "جوديث".

وكشفت وسائل إعلام أن فيكتوريا ستارمر "منغمسة في التقاليد اليهودية".

وذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية أنها امرأة يهودية "ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية، وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

وأضافت أنها نشأت "منغمسة في التقاليد والممارسات الثقافية اليهودية"، وأن منزل ستارمر يراعي "التقاليد اليهودية"؛ إذ تحتفل الأسرة بيوم السبت بانتظام، مع التجمعات العائلية والطقوس التقليدية، رغم أن كير ستارمر ملحد، وفقا للصحيفة.

تلقت تعليمها في مدرسة "تشانينج" في هايجيت - لندن، وتخرجت بعد ذلك بدرجة علمية في القانون وعلم الاجتماع في جامعة "كارديف"، حيث كانت رئيسة اتحاد الطلاب من عام 1994 إلى عام 1995.

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تأهلت ستارمر كمحامية بعد أربع سنوات من تخرجها، وعملت لدى شركة محاماة في سوهو متخصصة في جرائم الشوارع، وانتقلت منذ زواجها إلى العمل في الصحة المهنية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبحسب لقاءات صحفية، ستستمر في عملها هناك بعد انتخاب زوجها رئيسًا للوزراء.

كانت ستارمر من مؤيدي حزب العمال منذ سنوات دراستها، لا سيما احتجاجًا على قرارات وزير التعليم المحافظ آنذاك جون باتن خلال فترة عملها مسؤولة التعليم والرعاية الاجتماعية بجامعة كارديف في عام 1993.

التقت فيكتوريا كير ستارمر، الذي كان آنذاك أحد كبار المحامين لدى "دوتي ستريت تشامبر"، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ قالت: "من هو بحق الجحيم؟" بعد محادثتهما الأولى، ثم أصبح الاثنان قريبين في النهاية، وتمت خطبتهما في عام 2004 وتزوجا في 6 مايو 2007 في إسيكس.

للزوجين طفلان، الأول ولد بعد عام من زفافهما، وابنة ولدت بعد عامين منه، وكلاهما نشأ على عقيدة والدتهما اليهودية.

بعد أن عُيِّن زوجها كير قائدًا فارسًا في مرتبة الشرف للعام الجديد 2014 لخدمات القانون والعدالة من قبل الملكة إليزابيث الثانية، أصبحت تُعرف بـ"الليدي ستارمر".

من المعروف أن فيكتوريا ستارمر نباتية، وقامت هي وزوجها بتربية طفليهما على اتباع النظام الغذائي النباتي، حتى بلغا سن العاشرة، وعندها مُنِحَا خيار تناول اللحوم.

ظلت بعيدة عن الأضواء نسبيًا خلال الانتخابات العامة لعام 2024، وظهورها الأخير في مقر الحكومة، ترك انطباعاً جميلاً لدى الجماهير.