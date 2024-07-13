فيروس قاتل يودي بحياة 31 إسرائيليا ويستنفر السلطات

أظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة الإسرائيلية، أنّ عدد الوفيات جراء تفشي مرض حمى غرب النيل وصل إلى 31 شخصا، بارتفاع بلغ أكثر من 70 بالمئة خلال يومين، مما أثار استنفارا صحيا لمواجهة انتشار المرض.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، الجمعة، إن "آخر تحديثات وزارة الصحة الرسمية تشير إلى ارتفاع الوفيات جراء مرض حمى النيل بـ 70 بالمئة خلال اليومين الماضيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "تم تسجيل 31 حالة وفاة بسبب المرض، منذ مايو/ أيار الماضي".

وبحسب الصحيفة، "تشير المعطيات الجديدة إلى استمرار الإصابة غير المعتادة في إسرائيل بحمى غرب النيل، خاصة في المنطقة الوسطى (تل أبيب الكبرى والقدس)".

وقالت "يديعوت أحرنوت" إنّ الخبراء "لا يعرفون سبب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض ونطاقها غير المعتاد لهذا الموسم".

وأردفت: "أحد التفسيرات المحتملة هو أن هذه الظاهرة ناجمة عن أسباب مناخية، وخاصة الطقس الأكثر سخونة من المعتاد في بداية فصل الصيف".

وحمى النيل الغربي (أو حمى غرب النيل) مرض فيروسي ينتقل للإنسان بواسطة البعوض، حيث تم اكتشافه عام 1937 في ولاية غرب النيل في أوغندا، وينتشر عادة عن طريق البعوض المصاب بالعدوى عندما يتغذى على دم طيور مصابة.