أزمة الكهرباء تضرب المدن الإيرانية وتصيب دوائرها بالشلل

تعرضت بيوت ومصانع ومؤسسات رسمية في مدن إيرانية مختلفة لانقطاع في التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ما دفع السلطات لتعطيل منشآت عدة.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق الدوائر الحكومية في ما لا يقل عن 9 محافظات يوم الخميس؛ بسبب زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع درجة الحرارة.

وذكر الموقع أن "عجز النظام عن توفير الكهرباء أدى إلى توقف الأنشطة في مئات المدن والقرى والمصانع".

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الكهرباء عن الصناعات، ما أثار احتجاج أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية.

ومن المنتظر إغلاق الدوائر الحكومية بالكامل في محافظات جهارمحال وبختياري وخراسان جنوبي، وخوزستان وزنجان وسمنان وقم، وكرمانشاه ومركزي ويزد.

وستغلق الدوائر الحكومية في محافظة خراسان جنوبي إيران أيام الخميس من كل أسبوع، حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي خوزستان، بالتزامن مع استمرار درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة وما فوق، تم إعلان عطلة ليوم السبت فقط.

وتخضع المحافظة الآن لحالة تأهب قصوى؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليومين متتاليين، الأربعاء والخميس.

وتسببت توقعات زيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الحارة المقبلة بخفض ساعات العمل في محافظات مثل إيلام وبلوشستان؛ بهدف "توفير استهلاك الطاقة".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء طهران، الأربعاء، عقب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد زادت بشكل كبير، وتقترب من "الحد التحذيري".

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة.

وفي كل عام، مع ارتفاع درجة الحرارة في إيران، تحدث اختلالات في توازن الطاقة، وينقطع التيار الكهربائي في الصناعات والقطاع المنزلي.

وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الوسطى بطهران إلى 4 ساعات هذا الصيف، بدلا من ساعتين خلال السنوات الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أن الكهرباء انقطعت عن مصنع "سايبا" للسيارات لمدة 5 ساعات على الأقل يوم الاثنين الماضي، ما "تسبب بمشكلات خطيرة في عملية الإنتاج، وظل العمال متوقفين عن العمل لساعات".