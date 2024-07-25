قدمت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى السابقة، عدة نصائح للمرشحة الديمقراطية لخوض الاتخابات الرئاسية كامالا هاريس، للتغلب على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب.

وقالت كلينتون في مقال رأي نشرته "نيويورك تايمز"، إن هاريس تمثل بداية للسياسة الامريكية، بالنظر إلى ما تتمتع به من خبرة واستعدادها لتكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها تثق بقدرة هاريس على هزيمة ترامب.

وأضافت المنافسة السابقة لترامب في انتخابات 2016، إن هاريس ستواجه عدة تحديات، فقد تتعرض للتشويه والازدراء، إضافة إلى تحديات أخرى كونها أول امرأة سوداء وجنوب آسيوية تتصدر قائمة حزب أمريكي لخوض غمار السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأشارت كلينتون، إلى أن على هاريس للنجاح في مهمتها، التواصل مع الناخبين الذين كانوا متشككين بالديمقراطيين، وحشد الناخبين الشباب، الذين هم بحاجة إلى الإقناع، كما يتعين عليها وضع خطط طموحة لخفض تكاليف المعيشة على الأسر بشكل كبير.

وأكدت كلينتون، أن على هاريس أن تكشف للأمريكيين، التداعيات السلبية التي ستترتب في حال فوز ترامب بالرئاسة، خاصة فيما يتعلق بملفات، الهجرة والإجهاض، والتضخم، ومعدلات الجريمة في المجتمع الأمريكي.