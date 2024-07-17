تواجه موظفة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، ومسؤولة كبيرة في مجلس الأمن القومي، تهما بالعمل كعميلة سرية لجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، مقابل وجبات "سوشي" وحقائب فاخرة.

وحسب المعلومات الواردة، فقد قبلت سو مي تيري هدايا فاخرة، بما في ذلك وجبات العشاء غالية الثمن في مطاعم السوشي وحقائب اليد الباهظة، مقابل الدفاع عن مواقف حكومة سيول في أثناء ظهورها في وسائل الإعلام.

كما قبلت تبادل المعلومات غير العلنية مع ضباط الاستخبارات، وتسهيل وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى مسؤولي الحكومة الأميركية، وفقا لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

واعترفت المتهمة أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنها عملت مصدر معلومات للاستخبارات الكورية الجنوبية، لا سيما عن طريق تمرير ملاحظات مكتوبة بخط اليد من اجتماع سري في يونيو 2022 شاركت فيه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بشأن سياسة الحكومة الأميركية تجاه كوريا الشمالية.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، قال ممثلو الادعاء إن استخبارات كوريا الجنوبية دفعت لها سرا أكثر من 37 ألف دولار، في إطار أحد برامج السياسة العامة الذي كانت تسيطر عليه تيري، وكان يركز على الشؤون الكورية.

وقالت دائرة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، وهي وكالة التجسس الرئيسة، الأربعاء، إن سلطات الاستخبارات في البلدين تتواصل من كثب بشأن هذه القضية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشكل منفصل، أنه من غير المناسب التعليق على قضية تخضع لإجراءات قضائية في دولة أجنبية.

وقال لي ولوسكي، محامي تيري، في بيان، إن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتشوه عمل الباحثة ومحللة الأخبار المعروفة باستقلالها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنها لم تحصل على تصريح أمني على مدى أكثر من عقد من الزمن، وكانت وجهات نظرها متسقة.