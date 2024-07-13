بن غفير يدعو لترامب بعد واقعة إطلاق النار

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عن تمنياته بالسلامة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد إصابته في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال بن غفير في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على موقع "إكس": "حفظ الله ترامب".

ولم يتوانَ بن غفير عن توجيه انتقاداته للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، وتفضيله للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث سبق أن هاجم بن غفير، الرئيس بايدن، واستحضر ما قال إنه "دعمًا سخيًا" ستتلقاه إسرائيل من ترامب، لو كان في السلطة خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال بن غفير فبراير/ شباط الماضي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "إن ترامب كان سيمنح إسرائيل يدًا أكثر حرية للقضاء على حماس، وبدلًا من أن يقدم بايدن لنا الدعم الكامل، فهو مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة التي تذهب إلى حماس".

وأضاف "لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفًا تمامًا"، وكان حينها يرد على دعوات وضغوط أمريكية لإسرائيل لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وكتب بن غفير في مايو/ أيار الماضي، إن "حماس تعشق بايدن" بعد تعليق واشنطن شحنة أسلحة لإسرائيل، بسبب بدء تل أبيب عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكانت الولايات المتحدة تحذر من تداعيات الهجوم.

وتوقع مختصون في الشأن الإسرائيلي ومحللون سياسيون استطلع "إرم نيوز" آراءهم في وقت سابق، أن تكون عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية لجهود التوصل لصفقة في غزة، محاولة لمنع بايدن من تحقيق مكسب سياسي يعزز حظوظه قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يعزز حظوظ منافسه ترامب.