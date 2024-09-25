"يحمل رأسا حربيا وهميا".. بكين تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنّ جيش البلاد أجرى اليوم الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه فوق المحيط الهادئ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "فرانس برس"، إنّ "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات... يحمل رأسا حربيا وهميا إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ في الساعة 08:44 من يوم 25 أيلول/سبتمبر، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة".

وجاء في بيان الوزارة أن "إطلاق الصاروخ يأتي في إطار التدريبات العسكرية السنوية لقوة الصواريخ، وهو اختبار فعال لأداء الأسلحة والمعدات ومستوى تدريب القوات".

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وأضاف "لقد حققت العملية الهدف المتوقع منها. الصين أخطرت الدول المعنية مسبقًا".

ويبلغ مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عادة أكثر من 5500 كيلومتر وهي مصممة لحمل الرؤوس الحربية النووية.

ومن المعروف أن أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات لدى الصين هو DF-41، الذي دخل الخدمة لأول مرة في عام 2017، ويبلغ مداه التشغيلي ما يصل إلى 12 ألفًا إلى 15 ألف كيلومتر، وهو قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.