قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن المجر أبلغت إسرائيل بمعلومة حول قرار إيراني بمهاجمة إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

واستدعت إيران، في وقت سابق اليوم، مجموعة من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية لديها، وأخبرتهم رسالة مماثلة، وكانت المجر، التي ترأس الاتحاد الأوروبي من بين من تلقوا الرسالة.

وبحسب ما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن "وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري اتصل به، وأبلغه بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل".

وأوضح الموقع أن "كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن هذه محاولة إيرانية لإضفاء الشرعية على الهجوم على إسرائيل وتخفيف الإدانات في المجتمع الدولي".

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وقال كاتس، بحسب "والا" إنه "منذ هجوم 7 أكتوبر، قامت إيران بتحريك جميع أذرعها لمهاجمة إسرائيل وإيذائها، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يجعلوا إيران تدفع ثمنًا باهظًا مقابل أي عمل عدواني تقوم به".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "الخطوة الإيرانية يجب ألا تمر دون رد فعل قوي من العالم، وأن إسرائيل تتمتع بالشرعية الكاملة للدفاع عن نفسها".