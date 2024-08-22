كشف نائب قائد قوة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زاده، اليوم الخميس، أن إسرائيل صفّت واغتالت 280 قائدًا من "محور المقاومة" منذ بدء الحرب في قطاع غزة في مطلع أكتوبر الماضي، وفق تعبيره.

وقال العميد فلاح زاده في تصريحات صحفية إن "عمليات جبهة المقاومة لن تتوقف"، بحسب قوله.

وأوضح زاده أنه "في العراق، نفذت جبهة المقاومة (المليشيات العراقية) حتى الآن 100 عملية بطائرات من دون طيار ضد الأمريكيين، وأوقف "حزب الله" ثلاثة ألوية من الجيش الإسرائيلي، وهم الآن في حالة ارتباك تام" وفق عبارته.

وأكد نائب قائد قوة "فيلق القدس" أن "إسرائيل قامت على أساس الإرهاب، وهذا النظام السيئ السمعة قتل واغتال 280 من قادة المقاومة، وكان آخرهم إسماعيل هنية".

واغتالت إسرائيل في 31 من يوليو الماضي، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في مقر إقامته شمالي العاصمة الإيرانية طهران.

وتضاربت الروايات الإيرانية عن كيفية اغتيال هنية وتحديد محل إقامته، وتوعدت طهران بأن تردَّ "ردًّا قويًّا وحازمًا" ضد تل أبيب على خلفية الاغتيال الذي وصفته بأنه استهداف للسيادة الإيرانية.