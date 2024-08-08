تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، ظهر فيه ضباط الشرطة الإيرانية في قرية أبسرد بمحافظة طهران وهم يمسكون يدي وقدمي طفل أفغاني ضعيف السمع، يبلغ من العمر 15 عامًا، يُدعى "سيد مهدي موسوي"، وقام ضابط آخر بوضع ركبته على رقبته؛ مما أدى إلى كسرها.

وبعد نشر الفيديو، قارن مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية بوفاة جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي توفي في أثناء احتجازه لدى الشرطة، وكتبوا عنها بوسم "جورج فلويد أفغانستان".

وبحسب مصادر حقوقية، تم اعتقال الطفل الأفغاني اللاجىء ونقله إلى المخيم بعنف شديد، لكنهم أطلقوا سراحه بعد أن لاحظوا وجود كسر في رقبته.

هذا الطفل اللاجئ، الذي كان أيضاً طفلاً عاملاً، تعرض للاعتداء من قبل قوات الشرطة مع عدد من النساء اللاتي كن في طريقهن للعمل في الزراعة.

غضب أفغاني

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الأفغان مع الفيديو، إذ اعتبر الشاعر والكاتب الأفغاني "هادي خمش" خبر هذه الحادثة بأنه "لا يغتفر".

وكتبت زيلا جولانبار، وهي صحفية أفغانية، على منصة "إكس": هذه معاملة غير إنسانية ووحشية من قبل الشرطة الإيرانية ضد طفل أفغاني ضعيف السمع، خطاب الكراهية محظور".

كما كتبت علياء مطلب زاده، الناشطة المدنية المقيمة في إيران: "لا أتحمل رؤية فيديو الطفل الأفغاني الذي دهسته الشرطة، لا أتحمل رؤية فيديو ضرب وسحل واعتقال فتيات 14 سنة من قبل دورية التوجيه.. أين نحن مقيدون بالتاريخ؟".

كما كتب مغيم مهران، صحفي أفغاني: "لقد كسرت قلبي، من فضلك لا تكسر رقبتي! وما تسرب لوسائل الإعلام حول مواجهة شرطة ولاية الفقيه مع الطفل الأفغاني هو غيض من فيض ما ظهر إلى النور بفضل وسائل التواصل الاجتماعي".

وسبق أن رد ناصر أحمد فائق، رئيس وفد أفغانستان لدى الأمم المتحدة، على هذا الفيديو، يوم الأربعاء، وأدان سلوك قوات الشرطة الإيرانية مع اللاجئين والمهاجرين الأفغان، "خاصة مع أولئك الذين لديهم وثائق قانونية".

وتم نشر هذا الفيديو وانعكاسه على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي عندما قال قائد شرطة الجمهورية الإسلامية، يوم الأربعاء، إن المهاجرين "غير الشرعيين" يجب أن يغادروا إيران، ويعودوا إلى بلادهم بحلول نهاية العام.

وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت تقارير عدة عن اعتقال وترحيل مواطنين أجانب من إيران، في وسائل الإعلام المحلية، وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تذكر جنسية هؤلاء الأشخاص، يبدو أن معظمهم مواطنون أفغان.