اعتبر الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينيه، تقدم اليمين المتطرف بطعن جديد ضد إعادة انتخاب رئيسة البرلمان الفرنسي، المتحالفة مع المعسكر الرئاسي، محاولة أخيرة بائسة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان .

جاء ذلك بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الأربعاء الماضي، طعنًا مماثلاً تقدم به حزب "فرنسا الأبية"، على اعتبار أن الدستور لا يمنحه حق الحكم بذلك الخلاف، حيث تقدمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بطلب طعن ضد إعادة انتخاب مرشحة اليمين الفرنسي المتحالفة مع إيمانويل ماكرون، يائيل براون بيفيت، كرئيسة للبرلمان، وذلك لكون التصويت اشتمل على أصوات وزراء ما زالوا في مناصبهم.

وقال دومينيك رينيه لـ"إرم نيوز": إنها، بلا شك، محاولة يائسة، موضحًا أن قضاة المجلس الدستوري قد رفضوا بالفعل البت في مثل تلك القضايا، لذا فمن غير المجدي إعادة الطعن لنفس الجهة وللأسباب ذاتها.

ورأى الباحث الفرنسي أن ما يفعله اليمين المتطرف هو فقط محاولات لعرقلة المعسكر الرئاسي في البرلمان، وهو ما وعد به بالفعل بعد خسارته في تأمين الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتعتبر المجموعتان، على وجه الخصوص، أن الوزراء المستقيلين المخولين بالتصويت لرئاسة الجمعية انتهكوا مبدأ الفصل بين السلطات، واستغلوا ثغرة في الدستور، ما سمح بإعادة انتخاب يائيل براون بيفيت لرئاسة البرلمان منذ انتخابات 2018.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن المجلس الدستوري ينظر في طعن جديد ضد إعادة انتخاب رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيت، موضحة أن هذه المرة هي مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف).

عدم اختصاص المجلس الدستوري

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أُعيد انتخاب النائبة المتحالفة مع المعسكر الرئاسي، يائيل براون بيفيت، في الجولة الثالثة بأغلبية 220 صوتًا، متقدمة على الشيوعي أندريه شاسين (207 أصوات) ومرشح اليمين المتطرف سيباستيان تشينو (141 صوتًا).

واعتبر حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف)، أن هذا الفوز يرجع بشكل خاص إلى أصوات "17 نائب وزير"، وهو "انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات"، وفقًا لما قالته البرلمانية اليسارية ماتيلد بانوت.

ورفض المجلس الدستوري هذا الطعن معلنًا عدم اختصاصه بتناول هذا الموضوع، واعتبرت الهيئة أنه "لا يوجد أي نص في الدستور أو في قانون أساسي يمنح المجلس الدستوري صلاحية البت في مثل هذا الطلب".

وعلى الرغم من ذلك، تقدمت مارين لوبان بطعن للمجلس الدستوري بنفس الطلب، وهو ضد إعادة انتخاب يائيل براون بيفيت، في محاولة لإبطال إعادة انتخابها.