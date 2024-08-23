يأمل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تحقيق "انتصارات مشتركة"مع بريطانيا، خلال أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية، الجمعة.

وبحسب القناة الصينية، فإن المكالمة جاءت بدعوة من "ستارمر".

ونقلت القناة عن شي قوله: إن "الصين ترغب في إقامة حوار على قدم المساواة مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل بين الصين والمملكة المتحدة".

وأكد شي لستارمر، الجمعة، أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لرغبة الجانب البريطاني في تعزيز الاتصال والحوار"، حسبما ذكرت القناة.

وقال: إن الصين "مستعدة للحفاظ على التبادلات مع المملكة المتحدة على المستويات جميعها، وتعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأمد للعلاقات الصينية البريطانية، والعمل معا لتعزيز السلام والتنمية العالميين".

كما هنأ "شي"، "ستارمر"، على توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا الشهر الماضي، خلال أول محادثة هاتفية بينهما بعد ظهر الجمعة، حسبما أفادت "سي سي تي في".

أخبار ذات علاقة بسبب خلافات حدودية.. شي جين بينغ يغيب عن قمة العشرين في الهند

وفي 7 تموز/يوليو، كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أول مسؤول كبير في بلاده، يهنئ علنا "ستارمر" على تكليفه.

وهذه أول مكالمة هاتفية بين كبار المسؤولين الصينيين والبريطانيين منذ حديث شي مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في آذار/مارس 2022.

وكانت الصين خامس أكبر شريك تجاري لبريطانيا عام 2023، وفقا لإحصاءات بريطانية رسمية، لكن العلاقات الدبلوماسية جُمدت في السنوات الأخيرة، بسبب تنازع البلدان بشأن تشديد بكين لسيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.

وأصبحت العلاقات بين البلدين متوترة مع خلف جونسون، ريشي سوناك.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلن سوناك نهاية ما يسمى "العصر الذهبي" للعلاقات بين المملكة المتحدة والصين، الذي روّج له رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

أخبار ذات علاقة الأزمة الأوكرانية "أولوية قصوى" في زيارة شي جين بينغ لأوروبا

وفي أواخر عام 2022، وصف سوناك، الصين أنها تمثل "تحديا" لقيم المملكة المتحدة.



