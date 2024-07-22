تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بالفوز على دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها اعترفت بـ"تقلبات" سبّبها قرار جو بايدن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض، وذلك خلال حملة انتخابية جاءت وسط تزايد التأييد لها ضمن الحزب الديمقراطي، الذي تجسد بتصريحات، إضافة إلى حملة تبرعات كبيرة لها.

وبحسب "فرانس برس"، قالت هاريس لأعضاء حملتها في ديلاوير "على مدى الأيام الـ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا على الشعب الأمريكي، وسنفوز"، مضيفة "لقد حدثت تقلبات، وتختلجنا جميعا العديد من المشاعر المختلطة حول هذا الأمر، أود فقط أن أقول إنني أحب جو بايدن".

وواصلت هاريس، تلقي الدعم من عدد كبير من مانحي الحزب الديموقراطي، عقب انسحاب جو بايدن المفاجئ من السباق الرئاسي، لتزداد بذلك فرصها في تأكيد ترشيحها لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ الأحد، شهدت هاريس البالغة 59 عاما، عددا متزايدا من التأييدات من كبار الديموقراطيين، بينهم حكام ولايات كاليفورنيا غافين نيوسوم وبنسلفانيا جوش شابيرو وميشيغان غريتشن ويتمير، الذين كانوا جميعهم منافسين محتملين لها.

على صعيد التمويل، تتدفق أيضا رسائل الدعم من المانحين الكبار والصغار على حد سواء، حيث إن المال عنصر أساسي في الحملة الرئاسية الأميركية.

والاثنين، أعلن فريق حملة هاريس، أنه جمع أكثر من 81 مليون دولار من صغار المتبرعين وحدهم خلال 24 ساعة.

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ويُعد هذا أكبر جمع للتبرعات من جانب مرشح خلال فترة مماثلة في التاريخ الأمريكي ويُضاف إلى مبلغ 240 مليون دولار الذي جمعه حتى الآن فريقا حملة بايدن وهاريس.

وقد أعلن عدد من كبار المتبرعين الديموقراطيين دعمهم لنائبة الرئيس، بما في ذلك ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع "لينكد إن"، الذي قال على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "يدعم كامالا هاريس بكل إخلاص".

من جهته، دعا رئيس مؤسسة المجتمع المفتوح "أوبن سوسايتي" أليكس سوروس، نجل الملياردير جورج سوروس، الناخبين إلى "الاتحاد خلف كامالا هاريس وهزيمة دونالد ترامب".

ومن المعروف أن عائلة سوروس تشارك بكثافة في الدعم المالي للمرشحين، إذ تنفق عشرات الملايين خلال كل حملة انتخابية.

وأكد مؤسس بنك الاستثمار "إيفركور" روجر ألتمان عبر قناة "سي إن بي سي" أنه سيدعم أيضا هاريس، وقال إنه يتوقع أن تكون حملتها "ممولة بشكل جيد جدا"، مضيفا "فجأة، تحولت القاعدة الديموقراطية من محبطة إلى متحمسة".