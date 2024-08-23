كشف معاونون لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بأنها ستوجه انتقادات حادة لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، في الخطاب الذي ستلقيه، الخميس، بعد قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي.

وستقدم هاريس، خلال الخطاب، في مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، تعهداً بأن تكون "رئيسة لجميع الأمريكيين"، وفق مقتطفات من الخطاب نشرت مسبقاً، بحسب "فرانس برس".

وستشدد المرشحة الديمقراطية على أن انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون فرصة "لرسم مسار جديد"، مضيفة: "أريدكم أن تعلموا هذا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأمريكيين".

وتسعى نائبة الرئيس الأمريكي إلى إعادة تقديم نفسها لأمريكا وإظهار التباين الحاد بينها وبين الجمهوري دونالد ترامب في الخطاب الذي تلقيه عندما تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وتخطط هاريس، في الخطاب، للحديث عن حياتها كونها ابنة لأب من جامايكا وأم من الهند وستستعرض خططها للتعامل مع ارتفاع التكاليف وتعزيز الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق الإجهاض.

أخبار ذات علاقة "عقم وبكاء".. نائب هاريس يخطف الأضواء في مؤتمر الديمقراطيين

وبزغت هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر81 عاماً، إياه على الانسحاب من السباق، بحسب "رويترز".

وإذا ما نجحت فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، سعى الديمقراطيون إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم صوت القيم الأمريكية من البلدات الصغيرة وحتى ما وراء البحار.

وخارج مقر انعقاد المؤتمر، تجمع نحو 200 من المناصرين للفلسطينيين للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.

وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام بين الديمقراطيين ولم تحظ باهتمام كبير في المؤتمر وهو ما قد يتسبب في إلحاق أضرار بهم في الانتخابات.