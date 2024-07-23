تحولت أنظار الإعلام الأمريكي إلى أبرز المرشحين لموقع نائب الرئيس، إلى جانب كامالا هاريس، التي اقتربت بشدة من إعلانها مرشحة الحزب الديمقراطي لموقع الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ومع إعلان انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق، باتت هاريس المرشحة البديلة لمواجهة المرشح الجمهوري، الرئيس الأسبق دونالد ترامب، فيما سيكون أمامها عدد من الأسماء لاختيار المرشح الأفضل لشغل منصب نائب الرئيس.

حاكم كنتاكي

وبحسب صحيفتي "نيويورك تايمز" الأمريكية، و"فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، البالغ من العمر 46 عاما، يعد أبرز المرشحين للحصول على منصب نائب هاريس.

وأثبت بشير تمتعه بشعبية كبيرة، بتمكنه من الفوز بمنصب حاكم ولاية محسوبة على الجمهوريين مرتين على التوالي، في عامي 2019 و2023.

ويعرف بشير بأنه مؤيد للنقابات العمالية، وكان قد انضم إلى اعتصام لعمال السيارات.

كما هاجم الحاكم الديمقراطي البارز الحظر شبه الكامل الذي تفرضه الولاية على عمليات الإجهاض.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن حديث بشير المتكرر عن عقيدته المسيحية يمثل رسالة يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص للديمقراطيين حاليا، في ظل محاولتهم كسب الناخبين البيض المعتدلين.

حاكم بنسلفانيا

وفي قائمة المرشحين الآخرين للموقع نفسه، بحسب الصحيفتين، حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، البالغ 51 عاماً.

وكان شابيرو قد انتخب حاكما لبنسلفانيا عام 2022، بعد أن شغل منصب المدعي العام للولاية اعتبارا من عام 2017، متفوقا على خصمه الجمهوري، ما رفع أسهمه في الأوساط السياسية.

وتوصف ولاية بنسلفانيا بأنها من "الولايات المتأرجحة"، التي يسعى الديمقراطيون إلى حسم الفوز فيها.

وكان شابيرو واحدا من الذين أعلنوا تأييد ترشح هاريس لموقع الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، متعهدا ببذل كل ما بوسعه لمساعدتها على الفوز.

ورغم اعتبار البعض أن "الخلفية اليهودية" لشابيرو يمكن أن تكون عائقًا أمام حصوله على الترشيح، فإن منصة "Polymarket"رأت أنه يعد حاليًّا "المرشح المفضل" ليكون نائبا لهاريس.

مرشحون آخرون

ووفقًا للصحيفتين، فإن السناتور مارك كيلي، البالغ من العمر 60 عاما، يعد من المرشحين بقوة لشغل المنصب.

وكيلي عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ عام 2020، كما كان رائد فضاء في وكالة ناسا، وطياراً مقاتلاً في البحرية.

وأصبحت زوجته، البرلمانية السابقة غابي جيفوردز، "بطلة بالنسبة للمنظمات الديمقراطية الشعبية التي تحارب العنف المسلح"، وذلك بعد أن تعرضت لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي سنة 2011، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

ورأت الصحيفتان أن حاكم ولاية نورث كارولاينا منذ عام 2017، روي كوبر، قد يدخل قائمة الترشيحات، خاصة أنه يحكم ولاية متأرجحة تميل نحو الجمهوريين في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن كوبر، البالغ 67 عاما، عارض القوانين المناهضة لمجتمع المثليين، واستخدم حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يحظر الإجهاض بعد 12 أسبوعًا.

"الحاكم الثري"

وتضم قائمة المرشحين، حاكم إلينوي الثري، جي بي بريتزكر، الذي رفع الحد الأدنى للأجور، وأقرّ أكبر مشروع قانون للبنية التحتية في تاريخ الولاية بدعم من الحزبين، حسب الصحيفة اللندنية.

ورغم أنه يعد منافسا محتملا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ليكون بديلا عن بايدن، فقد أيد هاريس، الاثنين، قائلاً إن الوقت حان "لتحطيم أعلى وأصعب الحواجز وانتخاب امرأة رئيسة للولايات المتحدة".

ورأت "نيويورك تايمز" أن الملياردير، في حال جرى اختياره مرشحا لمنصب نائب الرئيس، قد يسهم في تمويل الحملة الانتخابية.

وحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن وزير النقل الحالي، بيت بوتيجيج، قد يكون من بين الأسماء التي يتم اختيارها ليكون نائبا لهاريس.

وبوتيجيج، البالغ من العمر 42 عامًا، هو أول عضو مثلي الجنس بشكل علني في حكومة رئيس أمريكي.

واعتبر بوتيجيج في تدوينة له على منصة "إكس"، أن هاريس هي "الشخص المناسب لهزيمة دونالد ترامب وخلافة جو بايدن".