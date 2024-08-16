أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة بات "أقرب من أي وقت مضى".

وقال بايدن على هامش احتفال في المكتب البيضاوي، إنه "لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، لكنه تدارك أن بلوغ تسوية بات أقرب "مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتستأنف في الدوحة، اليوم الجمعة، الجلسة الثانية من المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط وجود نقاط خلافية بين طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية ومصرية، قولها إن جلسة "بناءة" من المفاوضات عقدت، الخميس، في الدوحة، وشهدت على مدار 7 ساعات نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق، على أن تستأنف أعمالها اليوم الجمعة.