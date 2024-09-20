الصين تحتج رسميًا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

قدمت الصين احتجاجًا رسميًا إلى الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث الصيني قوله، اليوم الجمعة، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان انتهكت بشكل خطير "مبدأ صين واحدة" الذي تنتهجه بكين، وأحكام البيانات المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الصين عن خطوات ضد 9 شركات مرتبطة بالجيش الأمريكي؛ بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.