حذّرت منظمة حقوقية من إقدام السلطات الإيرانية على إعدام 21 معتقلاً في سجن "قزل حصار" بمدينة "كرج" غربي العاصمة طهران.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، في تقرير لها، إن "هؤلاء السجناء محكوم عليهم في السابق بالإعدام لارتكابهم جرائم غير سياسية، بما في ذلك جرائم القتل والمخدرات".

وأضافت أن "5 من هؤلاء السجناء نُقِلُوا إلى الزنازين الانفرادية، يوم الثلاثاء، ونقل 16 آخرين إلى الزنازين الانفرادية، الأحد الماضي".

وأشارت المنظمة، إلى أن "5 من هؤلاء السجناء مواطنون أفغان، والسبعة الآخرون من أبناء الطائفة السنية".

وتعدّ إيران من بين أكثر دول العالم تنفيذا للإعدام.