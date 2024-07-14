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حاجز وخطاب نادر.. أبرز ما قد يشهده حدث ترامب المرتقب في ويسكونسن

حاجز وخطاب نادر.. أبرز ما قد يشهده حدث ترامب المرتقب في ويسكونسن
دونالد ترامب لحظة إصابته بطلق ناري في بنسلفانياالمصدر: رويترز
محمد المومني
محمد المومني
14 يوليو 2024، 2:58 م

تحتضن ميلووكي في ولاية ويسكونسن المؤتمر الوطني الجمهوري لإعلان الحزب بشكل رسمي ترشيح دونالد ترامب، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.


ويأتي المؤتمر، الذي سينعقد في الفترة من 15-18 الشهر الجاري، متزامنا مع تداعيات محاولة اغتيال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما يكسب الحدث أهمية بالغة، ستجذب أنظار ليس ملايين الأمريكيين وحدهم، بل مئات الملايين عبر العالم.


وبعد ساعات من إصابته بحادثة إطلاق النار، ظهر ترامب إلى العلن، وقال إنه يتطلع للتحدث إلى الأمة من ويسكونسن.


وسيكون ظهور ترامب الانتخابي في ميلووكي حدثا لا يقل أهمية عن ظهوره وهو ملطخ بالدماء بعد واقعة بنسلفانيا، وسط ترقب إن كانت حملته ستوفر له حاجزا زجاجيا مانعا للرصاص على منصة الإلقاء.


ولا يقل ترقب شكل ظهور ترامب عما سيقوله الرجل، إذ سيوجه حدث محاولة الاغتيال، الذي يمثل اللحظة الأهم في التاريخ الأمريكي منذ عقود، مسار خطابه، الذي قد يجنبه للمرة الأولى الإسهاب في قدح منافسه جو بايدن، وبدلا من ذلك، المضي قدما في استغلال الحدث والتباهي بشجاعته وإظهار نفسه على أنه المستهدف من قبل "أعداء الديمقراطية".

وما يرجح التغير في خطاب ترامب الذي اعتاد أن يكون أغلبه عن "ذم منافسه" بايدن، اتصال الأخير به عقب محاولة الاغتيال، واتخاذ قرار تعليق جميع أشكال التواصل السياسي بما في ذلك الإعلانات التي تهاجم المرشح الجمهوري للرئاسة. 


حدث مهم للغاية، كشفت حملة ترامب عن الأشخاص الذين سيلقون خطابات فيه، بحسب "أكسيوس"، وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت، والزعيم الإنجيلي فرانكلين غراهام، ونجمي موسيقى الريف لي جرينوود وكريس جانسون.


كما يشارك في المؤتمر أبناء ترامب الأكبر دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب، وزوجة إريك لارا ترامب، ومذيعة فوكس نيوز السابقة كيمبرلي جيلفويل.


ومن بين رجال الأعمال والناشطين في القائمة تشارلي كيرك، وديان هندريكس، وبيري جونسون، وفيفيك راماسوامي، وستيفن وزاك ويتكوف.


ومن بين المشاركين أيضًا توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ورئيس نقابة سائقي الشاحنات شون أوبراين.

ترامبأمريكا

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