أعلنت وزير الخارجية الأمريكية السابق هيلاري كلينتون، دعمها الكامل لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وقالت إنها قادرة على هزيمة "المجرم المدان" دونالد ترامب.

ونشرت كيلنتون على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، صورة قديمة لها مع هاريس التي قد تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لخلافة الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة.

وكتبت مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016، أنها عرفت هاريس "منذ زمن طويل"، مضيفة : "ستتفوق هذه المدعية العامة الرائعة على المجرم المدان دونالد ترامب"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

واستدركت: "لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. كن جزءا من هذه الحملة التاريخية اليوم".

وتشير كيلنتون إلى هاريس باعتبارها مدعية عامة سابقة تواجه مرشحا أدين بتهم قضائية سابقة.