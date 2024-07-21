توالت ردود فعل الساسة في أمريكا على قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بايدن في منشور على "إكس" إنه "سيواصل أداء مهامه الرئاسية حتى انقضاء فترة ولايته"، مضيفا أنه "سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفيما يلي أبرز ردود الساسة:

دونالد ترامب

هاجم ترامب الرئيس بايدن خلال مكالمة هاتفية مع شبكة "سي إن إن" بعد دقائق من إعلان الأخير انسحابه من السباق الرئاسي هذا العام، مبيناً "إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا. سوف يُدرج اسمه بوصفه أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا"، مضيفا بأن "هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن".

زعيم الأغلبية "تشاك شومر"

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان صدر عنه، إلى أنه "لم يكن جو بايدن رئيسا عظيما وقائدا تشريعيا رائعا فحسب، بل كان إنسانا رائعا حقا. لم يكن قراره سهلا بالطبع، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول. جو، اليوم يظهر أنك رجل وطني حقيقي وأمريكي عظيم".

إليز ستيفانيك

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك في بيان صدر عنها، "إذا لم يتمكن جو بايدن من الترشح لفترة رئاسية أخرى، فهو غير قادر وغير لائق للعمل كرئيس للولايات المتحدة. يجب عليه الاستقالة على الفور".

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حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم

كتب نيوسوم على "إكس" قائلا "لقد كان الرئيس بايدن رئيسا استثنائيا وصانعا للتاريخ، زعيم ناضل بشدة من أجل العمال وحقق نتائج مذهلة لجميع الأمريكيين، سيُدرج في التاريخ بوصفه واحدا من أكثر الرؤساء تأثيرا ونكرانا للذات".

رئيس منظمة (فريندز أوف ذا إيرث) إريك بيكا

قال بيكا في بيان صدر عنه، "نشكر الرئيس بايدن على زعامته التي دامت عقودا، وندعم قرار إنهاء حملة إعادة انتخابه. ورغم أنه بعيد عن الكمال، فقد اتخذ بايدن بعض الخطوات التاريخية لمعالجة أزمة المناخ من خلال إقرار قانون خفض التضخم وبدء استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة".

وتابع بيكا، "لا يزال الخطر في هذه الانتخابات كما هو، ترامب يمثل تهديدا وجوديا لديمقراطيتنا وللكوكب، وسيضمن الانزلاق الكامل إلى الفوضى المناخية".

حاكمة ميشيغان

كتبت حاكمة ميشيغان جريتشين ويتمير على "إكس" قائلة إن "الرئيس بايدن موظف حكومي عظيم يعرف أكثر من أي شخص آخر ما يلزم لهزيمة دونالد ترامب. سيذكر التاريخ عمله الرائع لخفض تكاليف الأدوية الموصوفة وإصلاح الطرق المتهالكة وإعادة سلاسل التوريد إلى البلاد ومعالجة تغير المناخ وضمان قيادة أمريكا للعالم على مر عقود".

وأضافت ويتمير، "ستظل وظيفتي في هذه الانتخابات كما هي، بذل كل ما بوسعي لانتخاب الديمقراطيين وإيقاف دونالد ترامب، المجرم المدان الذي تُعد أجندته، المرتكزة على رفع التكاليف التي تتكبدها الأسر وحظر الإجهاض في أنحاء البلاد وإساءة استخدام سلطة البيت الأبيض لتصفية حساباته، غير متوافقة مع ولاية ميشيغان على الإطلاق".

