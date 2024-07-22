قال مسؤولون من منطقة "كراسنودار" اليوم الاثنين إن مصفاة "توابسي" الروسية لتكرير النفط على ساحل البحر الأسود والمملوكة لشركة النفط الكبرى "روسنفت" تضررت جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة الإقليمية على تطبيق تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة أسقطتها روسيا أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة، وجرى احتواؤه بعد ذلك.

وأضافت الإدارة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولم يتضح فورًا ما إذا كانت المصفاة تعمل أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 75 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، من بينها 8 طائرات قرب "توابسي".

وكانت مصفاة "توابسي" هدفًا للعديد من الهجمات الجوية الأوكرانية منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا ضد كييف في العام 2022.

وأعلنت قناتا "شوت" و"ماش" الروسيتان للأخبار على "تيليجرام" أن سلسلة انفجارات سمعت قرب مصفاة "توابسي" في الساعات الأولى اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن 47 طائرة مسيّرة أسقطت فوق منطقة "روستوف" جنوب غربي روسيا و17 طائرة فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف و8 طائرات فوق منطقة "كراسنودار" حيث تقع "توابسي"، وطائرات مسيّرة فوق "بيلجورود" و"فارونيش" و"سمولينسك".

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة "روستوف" على "تيليجرام"، إنه لم تحدث إصابات جراء الهجوم ولم تُرْصَد أضرار جسيمة.