رصدت كاميرا مراقبة مشتبهًا به بعد وقوع انفجار قرب كنيس يهودي في جنوبي فرنسا، اليوم السبت، وهو يحمل علمًا فلسطينيًّا، وفق ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق لـ"فرانس برس".

وأشار المصدر إلى أن لقطات الكاميرا أظهرت هذا الشخص وهو يحمل العلم، وربما قطعة سلاح، موضحًا أنه غادر المكان سيرًا.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا في محاولات اغتيال "إرهابية" بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام المعبد في لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.

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وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانين ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة أنه "تُحشد الوسائل كافة للعثور على مرتكب العملية".

وأضاف درامانين: "أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود والمجتمع كل دعمي، وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تُحشد كل الوسائل للعثور على من فعل هذا الفعل".