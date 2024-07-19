أظهرت صور أقمار صناعية، تعزيز السلطات الروسية الإجراءات الأمنية حول المقر الصيفي للرئيس فلاديمير بوتين شمالي موسكو.

وبحسب شبكة "CNN"، كشفت الصور عن "تركيب العديد من منظومات الدفاع الجوي من طراز بانتسير في محيط المنتجع الرئاسي الذي يوجد في وسط حديقة فالداي في منطقة نوفغورود".

ويقع هذا المقر الفخم في شبه جزيرة تقع بين بحيرتين، ويصعب الوصول إليه بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وكان هذا المنتجع وجهة لقضاء العطلات لكبار المسؤولين في روسيا منذ عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي أوردتها إذاعة أوروبا الحرة لأول مرة، أن منظومات صاروخية روسية الصنع نُقِلَت إلى المنطقة في وقت سابق ما بين سبتمبر/ أيلول ومايو/ أيار، في الفترة التي أصبحت أوكرانيا لديها القدرات على تطوير واستخدام طائرات دون طيار القادرة على شن هجمات في عمق روسيا.

وأظهرت الصور التي قدمتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الدفاعات الجوية متمركزة في عدة أماكن في المنطقة.

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وصُممت تلك المنظومات لمواجهة صواريخ كروز قصيرة المدى والطائرات دون طيار، ما يشير إلى أن التحرك لوضعها بالقرب من المنتجع قد يكون ردا على هجمات الطائرات دون طيار من قبل أوكرانيا.

وذكرت الشبكة، أنها تواصلت مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.