قال استطلاع رأي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد، إنّ المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني.

وأضاف استطلاع الشبكة، أن هاريس وترامب متساويان في جميع الولايات المتأرجحة التي ستقرر الهيئة الانتخابية، والآن تتمتع هاريس بميزة ثلاث نقاط على المستوى الوطني.

من جانبه، يحتفظ ترامب بالعديد من مزاياه: فهو يتصدر قائمة الأشخاص الذين يقولون إن الاقتصاد يشكل عاملاً رئيسياً، ويتصدر قائمة الناخبين الذين يقولون إنهم لا يحققون أداءً جيداً من الناحية المالية.

وبحسب الاستطلاع، يخبر الناخبون أن الأمر يتعلق بقضايا أكثر من ذلك - الإجهاض ، وحالة الديمقراطية، والحدود فيما بينها - وتتميز المنافسة بوجود فجوة واضحة بين الجنسين بين الرجال والنساء ووجهات نظر مختلفة للغاية حول المرشح الذي من شأنه أن يساعدهم.

ومع اقتراب موعد المؤتمر الديمقراطي، لا يزال العديد من الناخبين يستكشفون توجهات هاريس، مما يخلق اختبارًا حاسمًا للحزب هذا الأسبوع.

ويقول ثلث الناخبين إنهم لا يعرفون بعد ما تمثله، ويعتقد معظم الناخبين أن وجهات نظرها مماثلة - ولكن ليس تمامًا - لآراء جو بايدن. ويُنظر إليها إلى حد ما على أنها مرتبطة بسياسات بايدن الاقتصادية.

ويأتي الاستطلاع بعد ساعات من إثارة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سخرية واسعة بتصريح جديد له خلال تجمع انتخابي.

وتحدث ترامب خلال تجمع في ويلكس باري بنسلفانيا، عن مظهره مقارنة بمظهر منافسته المرشحة الديمقراطية للرئاسة، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب "إنني أجمل بكثير. أنا أجمل من كامالا".

وكان ترامب سخر من ضحكة هاريس ووصفها بأنها "شيوعية"، و"مجنونة". وانتقد صورة لها على غلاف مجلة تايم، وأصر على أنه "يبدو أفضل منها بكثير".