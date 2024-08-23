قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن حكم واشنطن على طهران سيظل يعتمد على "أفعالها" وليس "تصريحاتها"، وفق وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية.

وأضاف المتحدث أن "واشنطن لا تتوقع أن يؤدي وصول الحكومة الجديدة في إيران للسلطة، إلى تغيير جدي في سياسات البلاد وتوجهاتها".

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وجاءت تصريحات المتحدث الأمريكي ردًا على تصريح لوزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي.

ويوم أمس الخميس، قال عراقجي إن الحكومة الإيرانية ستعمل على إدارة الصراع وتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين عراقجي أن إيران ستعمل على بناء العلاقات مع الدول الأوروبية وتخفيف العقوبات وإحياء الاتفاق النووي.