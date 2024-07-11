أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الخميس، أنه سيفتتح أول مكتب اتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الناتو في بيان، أن القرار اتُّخِذ في قمة الحلف التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأنه يأتي كجزء من خطة عمل الناتو لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء، وفق الأناضول.

وأضاف البيان أن القرار يمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الناتو والأردن.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال في عمان هو تطور طبيعي للعلاقات طويلة الأمد والمتطورة مع الأردن.

وذكر البيان أن القرار يؤكد دور الأردن المهم كعامل استقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ودوره الرائد في مكافحة التهديدات العابرة للحدود بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

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