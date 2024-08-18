ما حقيقة "الوحدات المدنية" التي تشكلت لحماية ترامب؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعوا أنه يصور أعدادًا من قدامى المحاربين الأمريكيين يتجمعون لتشكيل "وحدات دفاع مدنية"، وذلك إثر محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب منتصف يوليو/ تموز الماضي.

إلا أن الادعاء خاطئ، فالفيديو الملتقط العام 2023 يصور مؤتمرًا سنويًا غير سياسي عقده قدامى المحاربين الأمريكيين من راكبي الدراجات النارية.

ويصور الفيديو أعدادًا غفيرة من الرجال الذين يرتدون سترات موحدة، ويتلون ما يبدو أنه قسم باللغة الإنجليزية.

وجاء في التعليق المرافق "الحرب الأهلية تلوح في الأفق: قدامى المحاربين الأمريكيين يشكلون وحدات دفاع مدني في الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال فاشلة لترامب".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على تيك توك، وإكس، ويوتيوب، ورامبل، وتروث سوشل وتيليغرام بلغات مختلفة منها الإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية، والعربية، واليابانية والتايلاندية.

وجاء هذا الانتشار بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

فيديو قديم

لكن الفيديو المتداول لا صلة له بكل ذلك.

فعند التدقيق في تفاصيله يمكن ملاحظة أن كل من فيه يرتدون سترات وقمصانًا تحمل عبارة "جمعية المحاربين القدامى" أو بالإنكليزية "Combat Vets Association".

إثر ذلك أرشد البحث العكسي عن أحد مشاهد الفيديو مع استخدام كلمات مفتاحية إلى المقطع نفسه، المنشور في يونيو 2023 على حسابات في مواقع فيسبوك، وتيك توك، وإنستغرام.

وجاء في التعليقات المرافقة للفيديو أنه مصور في العاشر من يونيو 2023 خلال مؤتمر نظمته جمعية المحاربين القدامى لراكبي الدراجات النارية في الولايات المتحدة (CVMA)، وهي شبكة وطنية تضم أعضاء سابقين في الخدمة العسكرية.

وتحمل بعض المقاطع الأصلية في جزئها السفلي عبارة "الفيديو مأخوذ من CVMA CA 33-1a"، في إشارة إلى أنه مأخوذ ومنقول عن فرع المجموعة في سان دييغو، كاليفورنيا.

وهذا التجمع لا تربطه صلة بالسياسة كما أوحت المنشورات المضللة.

وفي تصريحات لصحفيين من خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس قال متحدث باسم الجمعية إن الفيديو مصور خلال افتتاح المؤتمر الوطني للمجموعة في شهر يونيو 2023 في مدينة كولورادو سبرينغز (ولاية كولورادو) عندما كان الأعضاء يؤدون قسم الولاء.

وأكد المتحدث أن الجمعية "غير سياسية وأنهم لا يشاركون في أي حدث مرتبط بالسياسة".