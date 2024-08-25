حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانزلاق إلى "حرب عالمية ثالثة"، كما سخر من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في أعقاب الهجمات والتوترات التي شهدتها الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية، صباح الأحد.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية في منشور له على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد:"بايدن نائم على شاطئ في كاليفورنيا، بعد أن نفاه الديمقراطيون بقسوة، في حين تتابع هاريس جولتها الانتخابية مع نائبها السيئ".

وتساءل ترامب: "من يتفاوض نيابة عنا في الشرق الأوسط؟، إن "القنابل تسقط في كل مكان!، إننا نتجه إلى حرب عالمية ثالثة".

وكانت إسرائيل أعلنت أنها استبقت "هجوماً كبيراً" كان مقررا، فجر اليوم الأحد، من قبل ميليشيا حزب الله، مبينة أنها استهدفت مئات منصات إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني.

كما تعهّدت بضرب جميع المناطق اللبنانية التي تشكل تهديداً لمواطنيها.

من جهتها، أكدت ميليشيا حزب الله أن "نتائج هجومها على الشمال الإسرائيلي والجولان السوري المحتل كانت ناجحة جداً، منوهة أنها قصفت 11 موقعا عسكريا إسرائيلياً، وأطلقت أكثر من 320 صاروخا من طراز كاتيوشا، بالإضافة إلى مسيرات.

وأوضحت أن هذه الهجمات أتت "كردّ أولي" على اغتيال فؤاد شكر، ما يعني أن هناك هجمات مقبلة آتية.