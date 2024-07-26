قال معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في بيان أمس الخميس، إن الكاتب والدبلوماسي الأمريكي الذي سعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون، مارتن إنديك، توفي عن 73 عامًا.

وأوضح البيان، أن إنديك قد أسهم في إنشاء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وترأس مؤسسات بحثية فيه، وتولى مرتين منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون، كانت الأولى ما بين 1995 و1997 والثانية من 2000 إلى 2001.

كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بين عامي 1997 و2000 إبان رئاسة كلينتون أيضًا، ثم عاد إلى الحكومة ليتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من 2013 إلى 2014 خلال ولاية الرئيس باراك أوباما.

وانخرط على نحو متعمق في محاولة كلينتون لإقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بإبرام اتفاق سلام، خلال توليه منصب كبير مستشاري سياسات الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، قبل مباشرة مهامه في إسرائيل، وفي وزارة الخارجية الأمريكية.

وألف كتابًا عن التجربة الفاشلة لإحلال السلام حمل عنوان "أبرياء في الخارج: رواية وثيقة للدبلوماسية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط"، وكتاباً آخر حمل عنوان "أستاذ اللعبة: هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط".

وعاد إنديك إلى عالم التحليل السياسي، عندما استقال من منصب مبعوث السلام في الشرق الأوسط عام 2014، عقب انهيار المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية.

وكان إنديك مؤخرا، باحثًا كبيرًا في سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكنجز"، ومجلس الشؤون الخارجية.