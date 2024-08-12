أعلنت أوكرانيا، الاثنين، سيطرتها على ألف كيلومتر مربعة من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواتها في حالة هجوم بعد أسبوع تقريبا من توغلها فيها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قوله، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك. في الوقت الحالي، نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي روسيا".

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من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن "المهمة الرئيسة" لوزارة الدفاع الروسية هي إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع مسؤولين من حكومته ومجلس الأمن القومي الروسي؛ لمناقشة الأوضاع في منطقة كورسك والاشتباكات التي اندلعت فيها، بعد تسلل الجيش الأوكراني إلى الأراضي الروسية يوم 6 أغسطس الجاري.

وأوضحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، أن الاجتماع الذي ترأسه بوتين جرى بحضور أعضاء الحكومة ومجلس الأمن القومي الروسيين، وحاكمي منطقتي بيلغورود وكورسك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.