نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس ضمت 3 مستشارين كبار، بينهم خبيران استراتيجيان بارزان قادا حملة الرئيس السابق باراك أوباما للفوز بولايتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن ديفيد بلوف الذي عمل مديراً لحملة أوباما الرئاسية في عام 2008 وكان مساعداً بارزاً خلال فوزه في 2012، انضم إلى حملة هاريس للرئاسة ليؤدي دور مستشار كبير بها.

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وتنضم إلى حملة هاريس أيضا ستيفاني كاتر، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي وخبيرة في مجال العلاقات العامة عملت سابقاً مديرة للعلاقات العامة بالبيت الأبيض ونائبة لمدير حملة أوباما، وستنضم إلى الحملة للاضطلاع بدور مستشارة رفيعة للتواصل الاستراتيجي.

ومن بين المشاركين الآخرين في حملتي أوباما انضم ميتش ستيوارت لتولي دور مستشار كبير لشؤون الولايات المتأرجحة.