كشفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن إيداع وزير الزراعة السابق جواد سادات نجاد السجن، بعد إدانته بفساد مالي بقضية استيراد الشاي من الخارج.

وكانت شركة "شاي دبش" تورطت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقضية فساد كبيرة، فيما أقالت حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي 60 مسؤولًا حكوميًّا في قضية فساد "شاي دبش".

ونقل موقع "اطلاعات" عن مصدر قوله إنه "نُقل سادات نجاد إلى السجن ليقضي عقوبة السجن في قضية استيراد الشاي".

وبحسب المصدر القضائي، صدرت عقوبة بحق الوزير السابق للزراعة سادات نجاد بالسجن مدة 3 سنوات؛ بسبب تورطه في هذه القضية.

وأكدت هذه المعلومات مواقع إخبارية إيرانية من بينها "وكالة تابناك" التابعة للقائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي.

وكان وزير الزراعة في الحكومة الـ13 أحد المتهمين في قضية "شاي دبش"، وسبق أن حكم عليه بالسجن 3 سنوات، فقد أُرْسِل إلى السجن لقضاء مدة سجنه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات القضائية، أو الوسائل الإعلامية التابعة لها بشأن اعتقال وزير الزراعة السابق جواد سادات نجاد.

فيما نقلت وكالة أنباء "الأخبار" العاجلة عن مصدر قوله إن "ساداتي نجاد لم يعتقل حتى الآن، وأن الأخبار التي تداولتها بعض القنوات الإخبارية غير صحيحة".

وكانت هذه القضية هي أكبر قضية فساد في عهد الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، إذ استلمت الشركة قرابة 3.37 مليار دولار من العملة الأجنبية المدعومة من الحكومة لاستيراد الشاي والمعدات اللازمة لقطاع الشاي، ولكنه لم تنجز عملية الاستيراد هذه.