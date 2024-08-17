نقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم السبت، قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق خارج المحطة، مما عرض موظفيها الذين يستخدمون الطريق للخطر.

وسيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء الحرب مع أوكرانيا، في فبراير 2022، وفقا لـ"رويترز".

وتبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أن حريقاً اشتعل في محطة "زابوريجيا" النووية، التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، ولكن تم إخماده.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجوأتوم"، على تطبيق "تيليغرام"، إن أحد أبراج التبريد ومعدات أخرى تضررت.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‬الاثنين الماضي، أن فريق خبرائها لم يتمكن من التوصل إلى "استنتاجات نهائية" بشأن سبب حريق محطة زابوريجيا.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن ممثليها تفقدوا برج التبريد التالف في محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، ولم يعثروا بعد على أي آثار لبقايا إطارات أو طائرات مسيّرة.

ونقلت "تاس" أيضاً عن بيان "روساتوم" أن أضراراً لحقت بأحد أبراج التبريد، وفق ما أوردته "رويترز".