أكد الكرملين الاثنين أنه لاحظ "الخطاب غير الودّي" تجاه روسيا الذي استخدمته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي يرجّح بأن تحلّ مكان جو بايدن كمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولدى سؤاله عن موقف الكرملين من حلول هاريس مكان بايدن كمرشحة، أوضح الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف "صدرت بعض التصريحات التي كانت مليئة بخطاب غير وديّ حيال بلادنا".

ولفت بيسكوف الاثنين إلى أن موسكو لا يمكنها "تقييم ترشيح هاريس المحتمل من منظور علاقاتنا الثنائية؛ لأننا لم نلحظ حتى الآن مساهمتها في علاقاتنا الثنائية".

وفضلًا عن تصريحاتها "غير الوديّة"، قال بيسكوف "لم نسجّل أي أمر قامت به في ما يتعلّق بعلاقاتنا الثنائية، سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا".

وتؤيد هاريس، على غرار بايدن، أوكرانيا بشدّة منذ أطلقت روسيا هجومها العسكري عليها في شباط/فبراير 2022.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت إن وفاة المعارض للكرملين أليكسي نافالني في السجن كان "مؤشرًا آخر على وحشية بوتين"، كما وصفت ما تقوم به روسيا في أوكرانيا بـ"الفظائع المروّعة" و"البشعة" و"الهمجية" و"اللاإنسانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق، إن موسكو تُفضّل بايدن على المرشح الجمهوري دونالد ترامب على اعتبار أنه يمكن "التنبّؤ" بردود فعل الرئيس الديمقراطي بسهولة أكبر.