زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية الحدودية حيث ينفذ هجومًا غير مسبوق منذ نحو أسبوعين.

وقال زيلينسكي تعقيبًا على الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس: "نحقق أهدافنا".

كان الرئيس قال أمس الأحد إن الهجوم يرمي إلى إقامة "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

إلى ذلك، أمرت أوكرانيا الاثنين بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك ومحيطها فيما تواصل القوات الروسية تقدمها نحو هذه المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك ... عندما تكون مدننا في مرمى جميع أسلحة العدو تقريبًا؛ فإن قرار الإجلاء ضروري ولا مناص منه".