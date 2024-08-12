قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، الاثنين، إنه يحقق في مزاعم اختراق حملة دونالد ترامب الرئاسية.

وحمّلت الحملة إيران مسؤولية الاختراق، وهو ما نفته الحكومة الإيرانية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مزاعم تورط طهران في اختراق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت البعثة الإيرانية السبت، حول تقرير لموقع "بوليتيكو" بشأن اختراق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب والوصول إلى وثائق: "نحن لا نعير قيمة لمثل هذه الأخبار. الحكومة الإيرانية ليس لديها أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".