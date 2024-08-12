تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان، هجومًا بقنبلة أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات في حي ذي أغلبية شيعية في كابول.

وقال التنظيم في منشور على تلغرام، إن "شيعيًّا قُتل وأصيب 13 آخرون في هجوم بقنبلة نفذه جنود الخلافة في العاصمة الأفغانية".

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من جانبها، أعلنت الشرطة عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بحافلة صغيرة في حي تسكنه أغلبية شيعية في كابول.

وأفاد بيان الشرطة بأن قنبلة "زرعت على حافلة في منطقة دشت برتشي بالعاصمة، وأدى انفجارها إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين".

وكان تنظيم الدولة - ولاية خراسان أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت أقلية الهزارة الشيعية، التي يعتبرها التنظيم كافرة.

ورغم تراجع عدد الانفجارات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل كبير منذ انتهاء تمرّد طالبان واستيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021، فإن الجماعات المسلحة، بما فيهم تنظيم داعش، لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا.