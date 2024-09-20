اختفاء رجل أعمال نرويجي مشتبه بتورطه في توريد أجهزة "البيجر" (صور)

اختفى النرويجي رينسون يوسي، مالك الشركة البلغارية "Norta Global Ltd" المتورطة بتوريد أجهزة "البيجر"، يوم تفجيرها في لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

ووفقًا لمعلومات الصحيفة، غادر يوسي في يوم 17 سبتمبر، شقته في إحدى ضواحي أوسلو وتوجه في رحلة عمل مخطط لها. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن إدارة المجموعة الإعلامية النرويجية NHST، صاحبة عمله الرئيسية من الاتصال به.

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي أبلغ ممثلي "NHST" جهاز أمن الشرطة النرويجية، فيما أعلنت شرطة مقاطعة أوسلو يوم أمس الخميس، أنها بدأت تحقيقا أوليا في موضوع اختفاء يوسي.

ورأت الصحيفة أنه لا يوجد سبب حتى الآن، للاعتقاد بأن يوسي كان على علم بأي عمليات لزرع متفجرات في أجهزة الاستدعاء.

وتحدث موقع "Telex" الهنغاري، بدوره عن احتمالية قيام الشركة البلغارية "Norta Global Ltd" بشراء أجهزة "البيجر"، التي انفجرت في لبنان، من شركة "Gold Apollo" التايوانية.

وبيّن أن شركة "BAC Consulting" المسجلة في بودابست، عملت فقط كوسيط وأبرمت اتفاقية مع شركة تايوانية، فيما مارست شركة بلغارية من صوفيا بشكل مباشر عملية شراء أجهزة الاستدعاء.

ولفت الموقع إلى الشركة البلغارية، التي "قامت بترتيب تسليم وبيع" أجهزة الاستدعاء لممثلي ميليشيا حزب الله اللبنانية، تأسست في عام 2022، وهي مملوكة لمواطن نرويجي.

وانفجرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أجهزة اتصالات من نوعي "بيجر" و "ووكي تووكي"، التي يستخدمها عناصر ميليشيا حزب الله، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.