قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية استفزاز كبير.

ووفق رويترز، أخبر بوتين أعضاء الحكومة الروسية بأن "نظام كييف ارتكب استفزازا كبيرا آخر".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنفذ "قصفا عشوائيا على أهداف مدنية" في منطقة كورسك.

وفي وقت سابق، قال أليكسي سميرنوف، الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك الروسية، إن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الحدود في المنطقة.

وأضاف سميرنوف، إن قصفا أوكرانيا أصاب خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في كورسك.

وأسقطت الدفاعات الروسية 34 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الساعات الأخيرة على مقاطعتي كورسك وبيلغورود جنوب غربي روسيا.