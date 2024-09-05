استهلتها بمهاجمة "حماس".. وزيرة خارجية ألمانيا تزور إسرائيل للمرة التاسعة

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين، إن هذه الجولة تعد "الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى منطقة الشرق الأوسط والأدنى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023".

وتأتي هذه الجولة الجديدة لبيربوك، في حين يكثف الغربيون، خاصة واشنطن، ضغوطهم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على جثث 6 من الرهائن في نفق بجنوب غزة.

وقبيل مغادرتها برلين، قالت بيربوك إن "إرهابيي حماس لا يخجلون من القيام بأي عمل مهما كان فظيعاً".

وأضافت: "لهذا السبب، على الرّغم من صعوبة الأمر، يجب الاستمرار في توجيه كل الجهود نحو وقف إطلاق نار إنساني، ممّا يؤدّي إلى إطلاق سراح الرهائن، ويضع حداً للمذبحة، لأنّ لا حلّ عسكرياً، سواء بالنسبة لغزة أو بالنسبة للوضع في الضفة الغربية".

وأكّدت الوزيرة أنّ حلّ الدولتين هو في نهاية المطاف "الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم"، على حد تعبيرها.

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وتستهل بيربوك جولتها في السعودية ثم الأردن. وستجري محادثات في هذين البلدين مع نظيريها، الخميس، قبل توجهها إلى تل أبيب.

وأضافت ديشاور أن محادثات وزيرة الخارجية في إسرائيل مع نظيرها يسرائيل كاتس ووزير الدفاع يوآف غالانت ستركز الجمعة على "خطط وقف إطلاق النار الإنساني الفوري سعياً للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة".

وتنوي بيربوك أيضاً التحدث مرة أخرى مع عائلات الرهائن الذين اختطفتهم حماس.

ومن المقرر أن تلتقي ممثلين فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك مع رئيس الحكومة محمد مصطفى، لمناقشة "سبل منع تصعيد العنف في الضفة الغربية".