اتهمت الولايات المتحدة إيران، بشن هجمات إلكترونية على حملتي المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، دونالد ترامب، وكامالا هاريس، واستهداف الأمريكيين بحملات تأثير بغرض تأجيج الخلاف السياسي.

وجاء في بيان صادر، يوم الاثنين، عن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومكتب مدير المخابرات الوطنية، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التي تشرف على الدفاع عن أنظمة الكمبيوتر الحكومية: "لاحظنا نشاطا إيرانيا عدوانيا بشكل متزايد خلال دورة الانتخابات هذه"، وفق "رويترز".

وأكد البيان الاتهامات التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب هذا الشهر، بأن إيران اخترقت أحد مواقعها الإلكترونية مما دفع (إف.بي.آي) إلى التحقيق.

وفي ذلك الوقت قال ترامب إن إيران "لم تتمكن سوى من الحصول على معلومات متاحة للجمهور".

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وقال البيان الأمريكي، إن إيران استهدفت أيضا حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس التي من المنتظر أن تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة في مؤتمر هذا الأسبوع.

وأصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بيانا وصفت فيه هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقالت في البيان: "مثلما أعلنا سابقا، فإن إيران ليس لديها سواء النية أو الدافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".