علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موجة التصفيق التي حظي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس الأمريكي، قائلاً، "لا يمكن تطهير المجرمين عبر التصفيق لهم، ولا يمكن تجاهل جريمة قتل الأبرياء والأطفال".

وأضاف "بزشكيان" في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، تعليقاً على تصفيق نواب الكونغرس لنتنياهو، "دم البريء لن يترك الظالم أبداً".

وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، تعليقاً على ما ذكرته إسرائيل بتخطيط طهران وحلفائها، تنفيذ "عمليات إرهابية" خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، "لا مكان للعمليات الإرهابية في منطق فصائل المقاومة، ولا يمكن استبدال مكان الشاكي والمتهم بإطلاق مثل هذه الأكاذيب والخدع".

ووصف نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس إيران، بأنها "محور الشر"، وقال إن حكومة طهران مسؤولة عن "كل الإرهاب والقتل في المنطقة".

ودعا نتنياهو إلى إقامة "تحالف أمني" بين بلاده والولايات المتحدة في مواجهة تهديدات الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

ووصف هدف إيران بفرض "الإسلام المتطرف على العالم"، وقال إنه عندما تقاتل إسرائيل مع حماس أو حزب الله أو الحوثيين في اليمن، فهي في الواقع تتقاتل مع إيران.

وأضاف نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس، ولهذا السبب فإن إسرائيل "لا تقاتل من أجل نفسها فحسب، بل من أجل أمريكا أيضا، وبالتالي فإن انتصار إسرائيل على إيران هو أيضا انتصار لأمريكا".

وطلب نتنياهو من الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة لإسرائيل، بينما كان يرافقه هتافات متكررة من أعضاء الكونغرس.