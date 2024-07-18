ألمحت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إلى تنحّي الرئيس جو بايدن عن السباق الرئاسي، مشيرةً إلى عدم الموافقة على تواريخ إجراء مناظرة بين جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب ترامب، مع كامالا هاريس نائبة بايدن، وذلك حتى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي آب/أغسطس.

وقال برايان هيوز، مستشار حملة ترامب: "لا نعرف مَن سيكون المرشح الديمقراطي لنائب الرئيس، لذا لا يمكننا أن نوافق على موعد قبل مؤتمرهم".

وأضاف أن "الموافقة على هذا لن يكون عادلاً لجافين نيوسم، وجي بي بريتزكر، وجريتشن ويتمر، أو أياً كان من تختاره كامالا هاريس كنائب لها".

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ويبدو أن هيوز أشار للدعوات الديمقراطية لبايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي، ومنح الفرصة لهاريس لكي تكون مرشحة الرئاسة بدلا منه.

وبدورها، ألمحت هاريس إلى أن "النقاش بشأن القضايا السياسية بالانتخابات يجب أن يستمر".

وأكدت أنه "يجب خوض مناقشات جادة بشأن ما هو على المحك في هذا الانتخابات".